Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi açıklandı: 20’si de dünya sıralamasında yerini aldı!
World University Rankings 2026 tarafından hazırlanan verilere göre Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi olarak seçilen 20 üniversite dünya genelinde de sıralamaya girdi.
QS Dünya Üniversite Sıralaması’nın başarı formülünde aslan payını, %50 ağırlıkla akademik itibar ve hoca başına atıfları kapsayan araştırma alanı oluşturuyor.
Küresel etkileşim ve sürdürülebilirlik gibi kriterlerin yanı sıra mezun istihdamı da listeyi doğrudan şekillendiriyor.
Türkiye’nin en iyilerinin yer aldığı zirvedeki üniversiteler, öğrencilerine sadece diploma değil; uluslararası itibar, küresel vizyon ve güçlü iş ağları sunarak fark yaratıyor.