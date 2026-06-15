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  4. Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi açıklandı: 20’si de dünya sıralamasında yerini aldı!

Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi açıklandı: 20’si de dünya sıralamasında yerini aldı!

World University Rankings 2026 tarafından hazırlanan verilere göre Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi olarak seçilen 20 üniversite dünya genelinde de sıralamaya girdi.

Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi açıklandı: 20’si de dünya sıralamasında yerini aldı! - Sayfa 1

QS Dünya Üniversite Sıralaması’nın başarı formülünde aslan payını, %50 ağırlıkla akademik itibar ve hoca başına atıfları kapsayan araştırma alanı oluşturuyor.

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Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi açıklandı: 20’si de dünya sıralamasında yerini aldı! - Sayfa 2

Küresel etkileşim ve sürdürülebilirlik gibi kriterlerin yanı sıra mezun istihdamı da listeyi doğrudan şekillendiriyor.

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Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi açıklandı: 20’si de dünya sıralamasında yerini aldı! - Sayfa 3

Türkiye’nin en iyilerinin yer aldığı zirvedeki üniversiteler, öğrencilerine sadece diploma değil; uluslararası itibar, küresel vizyon ve güçlü iş ağları sunarak fark yaratıyor.

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Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi açıklandı: 20’si de dünya sıralamasında yerini aldı! - Sayfa 4

TÜRKİYE’NİN EN İYİLERİ DÜNYA SIRALAMASINDA!

QS World University Rankings 2026 verilerine göre hazırlanan listede ülkemizin en iyi 20 üniversitesi şöyle sıralandı:

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