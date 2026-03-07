Türkiye'nin en iyi 24 Fen ve Anadolu Lisesi; LGS 2026 öncesinde bu listeyi kontrol edin

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi datalarındaki taban ve tavan puanları inceleyerek Türkiye’nin en iyi 24 fen ve Anadolu lisesi listesini hazırladık. LGS 2026 öncesinde öğrencilerin hedef tespiti yapmasında yardımcı olacak bu liste, tercih aşamasında da yol gösterici olabilecek okulları sıralamada gösteriyor.