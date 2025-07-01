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  4. Türkiye'nin en iyi 80 gastronomi bölümü açıklandı! İlk sıradaki üniversiteyi kimse tahmin edemedi

Türkiye'nin en iyi 80 gastronomi bölümü açıklandı! İlk sıradaki üniversiteyi kimse tahmin edemedi

Son yıllarda en çok tercih edilen bölümler arasında gastronomi ve mutfak sanatları var. Restoranlar, kafeler, oteller, sahil işletmeleri, gemi, yatlar ve bunun gibi sayısız iş alanı bulunan gastronomi bölümü pek çok öğrencinin de hayalini süslüyor.

Türkiye'nin en iyi 80 gastronomi bölümü açıklandı! İlk sıradaki üniversiteyi kimse tahmin edemedi - Sayfa 1

Özellikle MasterChef yarışmasından sonra başlayan bu furya, Türk yemek kültürünün de gelişmesine ön ayak oluyor. Hal böyleyken üniversite tercih döneminde de gastronomi ve mutfak sanatları bölümü pek çok öğrencinin ilk tercihi haline geliyor. Peki Türkiye'de en iyi gastronomi  bölümü hangisi? ÖSYM'nin taban ve tavan puanlarına göre işte en iyi 80 gastronomi bölümü:

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Türkiye'nin en iyi 80 gastronomi bölümü açıklandı! İlk sıradaki üniversiteyi kimse tahmin edemedi - Sayfa 2

1. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi   (İSTANBUL) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

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Türkiye'nin en iyi 80 gastronomi bölümü açıklandı! İlk sıradaki üniversiteyi kimse tahmin edemedi - Sayfa 3

2. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi   (İSTANBUL) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

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Türkiye'nin en iyi 80 gastronomi bölümü açıklandı! İlk sıradaki üniversiteyi kimse tahmin edemedi - Sayfa 4

3. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   (İSTANBUL) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

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