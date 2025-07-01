Türkiye'nin en iyi 80 gastronomi bölümü açıklandı! İlk sıradaki üniversiteyi kimse tahmin edemedi

Özellikle MasterChef yarışmasından sonra başlayan bu furya, Türk yemek kültürünün de gelişmesine ön ayak oluyor. Hal böyleyken üniversite tercih döneminde de gastronomi ve mutfak sanatları bölümü pek çok öğrencinin ilk tercihi haline geliyor. Peki Türkiye'de en iyi gastronomi bölümü hangisi? ÖSYM'nin taban ve tavan puanlarına göre işte en iyi 80 gastronomi bölümü: