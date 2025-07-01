Türkiye'nin en iyi 80 gastronomi bölümü açıklandı! İlk sıradaki üniversiteyi kimse tahmin edemedi
Son yıllarda en çok tercih edilen bölümler arasında gastronomi ve mutfak sanatları var. Restoranlar, kafeler, oteller, sahil işletmeleri, gemi, yatlar ve bunun gibi sayısız iş alanı bulunan gastronomi bölümü pek çok öğrencinin de hayalini süslüyor.
Özellikle MasterChef yarışmasından sonra başlayan bu furya, Türk yemek kültürünün de gelişmesine ön ayak oluyor. Hal böyleyken üniversite tercih döneminde de gastronomi ve mutfak sanatları bölümü pek çok öğrencinin ilk tercihi haline geliyor. Peki Türkiye'de en iyi gastronomi bölümü hangisi? ÖSYM'nin taban ve tavan puanlarına göre işte en iyi 80 gastronomi bölümü:
1. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
2. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)