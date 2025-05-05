Türkiye'nin en iyi 50 Tıp Fakültesi açıklandı: Zirvede bir özel üniversite var

Bu noktada Türkiye de tıp fakülteleri konusunda dünyada önemli bir yer teşkil eder. Teknik kapasitenin yanı sıra eğitimcilerin niteliği de bu konuda destek olmaktadır. Peki hiç Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerini merak ettiniz mi? Times Higher Education isimli üniversite araştırma mecrası en iyi 50 tıp fakültesini açıkladı.