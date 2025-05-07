Türkiye'nin en iyi 64 mühendislik fakültesi açıklandı: İTÜ ve ODTÜ'ye büyük şok...

Bildiğiniz üzere son olarak en iyi tıp fakültelerini açıklamıştık. En az tıp kadar merak edilen bir başka fakülte ise mühendislikti. Ciddi bir rekabetin bulunduğu mühendislik fakültesinde özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi kurumlar ön plana çıkıyordu. Fakat hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir üniversite zirvede yer aldı. İşte Türkiye'nin en iyi 64 mühendislik fakültesi: