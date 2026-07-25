Türkiye'nin en iyi 9 üniversitesini açıkladı! ODTÜ ikincilikte kaldı, zirve değişmedi
Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması 2026 neticeleri belli oldu. Türkiye'den 9 üniversitenin bulunduğu listede Koç Üniversitesi en üst sıraya yerleşirken, ODTÜ ikinci sırada kaldı. Sabancı Üniversitesi ise ilk üçü tamamladı.
Dünyanın en saygın yükseköğretim değerlendirmeleri arasında gösterilen Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026 yayımlandı. Türkiye'den listeye giren 9 üniversite arasında Koç Üniversitesi 301-350 bandındaki derecesiyle ülkenin en başarılı yükseköğretim kurumu olurken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Sabancı Üniversitesi 351-400 bandında sıralanarak Koç Üniversitesi'ni takip etti.