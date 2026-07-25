  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Türkiye'nin en iyi 9 üniversitesini açıkladı! ODTÜ ikincilikte kaldı, zirve değişmedi

Türkiye'nin en iyi 9 üniversitesini açıkladı! ODTÜ ikincilikte kaldı, zirve değişmedi

Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması 2026 neticeleri belli oldu. Türkiye'den 9 üniversitenin bulunduğu listede Koç Üniversitesi en üst sıraya yerleşirken, ODTÜ ikinci sırada kaldı. Sabancı Üniversitesi ise ilk üçü tamamladı.

Türkiye'nin en iyi 9 üniversitesini açıkladı! ODTÜ ikincilikte kaldı, zirve değişmedi - Sayfa 1

Dünyanın en saygın yükseköğretim değerlendirmeleri arasında gösterilen Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026 yayımlandı. Türkiye'den listeye giren 9 üniversite arasında Koç Üniversitesi 301-350 bandındaki derecesiyle ülkenin en başarılı yükseköğretim kurumu olurken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Sabancı Üniversitesi 351-400 bandında sıralanarak Koç Üniversitesi'ni takip etti.

1 | 11
Türkiye'nin en iyi 9 üniversitesini açıkladı! ODTÜ ikincilikte kaldı, zirve değişmedi - Sayfa 2

1. 301-350: Koç Üniversitesi

2 | 11
Türkiye'nin en iyi 9 üniversitesini açıkladı! ODTÜ ikincilikte kaldı, zirve değişmedi - Sayfa 3

2. 351-400: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

3 | 11
Türkiye'nin en iyi 9 üniversitesini açıkladı! ODTÜ ikincilikte kaldı, zirve değişmedi - Sayfa 4

3. 351-400: Sabancı Üniversitesi

4 | 11