Türkiye'nin en iyi araştırma üniversiteleri açıklandı! Zirve aynı kaldı, liste farklılaştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sakarya Üniversitesinin iki yıllık kapsamlı bir izleme ve değerlendirme sürecinin ardından araştırma üniversitesi statüsü kazandığını duyurdu. Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı’nda yer alan 6 üniversite arasından sıyrılan Sakarya Üniversitesinin bu başarıyla “araştırma üniversiteleri ligine” yükseldiğini belirten Özvar, üniversite yönetimini tebrik etti. İşte 2025 yılındaki Türkiye'nin en iyi araştırma üniversiteleri: