En iyi zeytinler bu şehirlerde yetişiyor… Üstelik fabrikasına giden daha ucuza alıyor.
Türkiye’nin dört bir yanına zeytin ihracatı yapan şehir Marmara Bölgesi’nin gözdesi oldu. Zeytinyağında lider olmasa da sofralık zeytinde aslan payının sahibi oldu.
Türkiye, zeytin yetiştiriciliği için uygun iklim koşulları ve verimli topraklarıyla dünyanın önemli üreticileri arasında yer alıyor.
Üretimde yağlık ve sofralık zeytin çeşitleri öne çıkarken, verim üzerinde iklim, toprak yapısı, sulama imkanları ve ağaçların bakımı belirleyici rol oynuyor.
Zeytin üretiminde elde edilen miktarlar, hasat dönemindeki hava koşullarına ve yetiştirilen çeşide göre yıldan yıla değişebiliyor.