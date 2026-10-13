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  4. En iyi zeytinler bu şehirlerde yetişiyor… Üstelik fabrikasına giden daha ucuza alıyor.

En iyi zeytinler bu şehirlerde yetişiyor… Üstelik fabrikasına giden daha ucuza alıyor.

Türkiye’nin dört bir yanına zeytin ihracatı yapan şehir Marmara Bölgesi’nin gözdesi oldu. Zeytinyağında lider olmasa da sofralık zeytinde aslan payının sahibi oldu.

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En iyi zeytinler bu şehirlerde yetişiyor… Üstelik fabrikasına giden daha ucuza alıyor. - Sayfa 1

Türkiye, zeytin yetiştiriciliği için uygun iklim koşulları ve verimli topraklarıyla dünyanın önemli üreticileri arasında yer alıyor.

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En iyi zeytinler bu şehirlerde yetişiyor… Üstelik fabrikasına giden daha ucuza alıyor. - Sayfa 2

Üretimde yağlık ve sofralık zeytin çeşitleri öne çıkarken, verim üzerinde iklim, toprak yapısı, sulama imkanları ve ağaçların bakımı belirleyici rol oynuyor.

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En iyi zeytinler bu şehirlerde yetişiyor… Üstelik fabrikasına giden daha ucuza alıyor. - Sayfa 3

Zeytin üretiminde elde edilen miktarlar, hasat dönemindeki hava koşullarına ve yetiştirilen çeşide göre yıldan yıla değişebiliyor.

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En iyi zeytinler bu şehirlerde yetişiyor… Üstelik fabrikasına giden daha ucuza alıyor. - Sayfa 4

SOFRALIK ZEYTİNDE ASLAN PAYI MARMARA BÖLGESİ’NDE

Her yıl rekoltede değişiklik kaydedilirken arastirma.tarimorman.gov.tr tarafından açıklanan bilgiye göre Türkiye’nin zeytinde ‘bir numaraları’ şöyle:

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