Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri tek tek açıklandı! Esenyurt zirvede, Gaziantep iki ilçeyle listede

TÜİK’in 2026’da güncellediği adrese dayalı nüfus verileri, Türkiye’nin en kalabalık ilçelerini yeniden gündeme taşıdı. Listede İstanbul’un Esenyurt ilçesi açık ara zirvede yer alırken, Gaziantep iki ilçeyle dikkat çekti. Nüfusu 1 milyonu aşan tek ilçe unvanını koruyan Esenyurt’u, Şahinbey ve Çankaya takip etti. Öte yandan İstanbul’un en kalabalık ikinci ilçesi olan Küçükçekmece’de nüfus gerilemesi yaşanması da verilerin öne çıkan detayları arasında yer aldı. İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri…