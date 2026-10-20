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  4. Türkiye’nin en tehlikeli 20 mahallesi; Zirvede Hürriyet, Kore, Kadifekale, Çilek bekleyen yanılıyor.

Türkiye’nin en tehlikeli 20 mahallesi; Zirvede Hürriyet, Kore, Kadifekale, Çilek bekleyen yanılıyor.

Türkiye’de birçok vatandaşın yalnız başına gezmesi için güvenli olmadığı dillere destan olan 20 lokasyon tartışma konusu oldu. Zirveye ise beklentilerin aksine Ankara’da bir mahalle yerleşti.

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Türkiye’nin en tehlikeli 20 mahallesi; Zirvede Hürriyet, Kore, Kadifekale, Çilek bekleyen yanılıyor. - Sayfa 1

Ülke genelinde güvenlik riskleriyle ve adli vakalarla anılan bazı yerleşim yerleri, sosyal ve kentsel dönüşüm tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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Türkiye’nin en tehlikeli 20 mahallesi; Zirvede Hürriyet, Kore, Kadifekale, Çilek bekleyen yanılıyor. - Sayfa 2

Uzmanlar, dezavantajlı bölgelerde artan suç oranlarının önlenmesi için sadece kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin yetersiz kaldığını; eğitim, istihdam ve altyapı projelerini içeren çok yönlü politikaların hayata geçirilmesinin toplumsal huzur açısından hayati önem taşıdığını vurguluyor.

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Türkiye’nin en tehlikeli 20 mahallesi; Zirvede Hürriyet, Kore, Kadifekale, Çilek bekleyen yanılıyor. - Sayfa 3

ZİRVEDE ADANA, MERSİN YOK ANKARA VAR!

Resmi bir suç istatistiği listesi olmayan fakat başta sosyal medya olmak üzere adı olumsuzluklarla anılan 20 adres:

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Türkiye’nin en tehlikeli 20 mahallesi; Zirvede Hürriyet, Kore, Kadifekale, Çilek bekleyen yanılıyor. - Sayfa 4

20. Vatan Mahallesi (Gaziantep)

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