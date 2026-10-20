Türkiye’nin en tehlikeli 20 mahallesi; Zirvede Hürriyet, Kore, Kadifekale, Çilek bekleyen yanılıyor.
Türkiye’de birçok vatandaşın yalnız başına gezmesi için güvenli olmadığı dillere destan olan 20 lokasyon tartışma konusu oldu. Zirveye ise beklentilerin aksine Ankara’da bir mahalle yerleşti.
Ülke genelinde güvenlik riskleriyle ve adli vakalarla anılan bazı yerleşim yerleri, sosyal ve kentsel dönüşüm tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Uzmanlar, dezavantajlı bölgelerde artan suç oranlarının önlenmesi için sadece kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin yetersiz kaldığını; eğitim, istihdam ve altyapı projelerini içeren çok yönlü politikaların hayata geçirilmesinin toplumsal huzur açısından hayati önem taşıdığını vurguluyor.
ZİRVEDE ADANA, MERSİN YOK ANKARA VAR!
Resmi bir suç istatistiği listesi olmayan fakat başta sosyal medya olmak üzere adı olumsuzluklarla anılan 20 adres: