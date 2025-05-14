Türkiye'nin en tehlikeli 20 yolu: Yan yana iki araç bile geçemiyor

Bilhassa maceraperest ve off road sporuyla uğraşanların vazgeçilmez rotaları bu yollar olsa da gerçek anlamla tehlikeli. Hatta pek çoğu ölüm riski bile taşıyor. İşte iki aracın bile yan yana geçmekte zorlandığı Türkiye'nin en tehlikeli 20 yolu: