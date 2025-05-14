Türkiye'nin en tehlikeli 20 yolu: Yan yana iki araç bile geçemiyor
Türkiye son yıllarda yol konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alsa da coğrafi koşulları nedeniyle en tehlikeli bazı yollara da sahiptir.
Bilhassa maceraperest ve off road sporuyla uğraşanların vazgeçilmez rotaları bu yollar olsa da gerçek anlamla tehlikeli. Hatta pek çoğu ölüm riski bile taşıyor. İşte iki aracın bile yan yana geçmekte zorlandığı Türkiye'nin en tehlikeli 20 yolu:
1 | 26
24. D915 Nolu Bayburt Yolu: Türkiye'nin en tehlikeli yollarından biri olarak bilinir, Bayburt il sınırında bulunur.
2 | 26