Türkiye'nin en ucuz 10 tatil rotası belli oldu; Berrak denizi, sakin atmosferi ve uygun fiyatları...
Yaz tatilini cebi yoracak maliyetlere katlanmadan geçirmeyi arzulayanlar adına Türkiye'nin en ekonomik 10 tatil rotasını gezginler açıkladı. Elverişli konaklama opsiyonları, temiz plajları ve naturl güzellikleriyle öne çıkan destinasyonlar tatilcilerin gözdesi oluyor.
Tatil planı oluştururken bütçesini muhafaza etmek isteyenler adına Türkiye'nin en uygun fiyatlı 10 tatil rotası gezginlerin tecrübeleri doğrultusunda derlendi. Listenin ilk sırasında Aydın'ın Didim ilçesi bulunurken, Düzce'nin Akçakoca ilçesi ise ekonomik konaklama imkanları, berrak denizi ve huzurlu atmosferiyle ilk 10'a girmeyi başardı.
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