Türkiye'nin en ucuz 15 sıfır otomobili! Başlangıç fiyatları ulaşılabilir kılıyor
Sıfır otomobil almak isteyenler adına en elverişli fiyatlı modeller belli oldu. Türkiye'de satışta bulunan 15 otomobil, başlangıç fiyatlarıyla bütçe dostu seçenekler arasında öne çıkıyor.
Otomobil fiyatlarındaki yükseliş sürerken, giriş segmentindeki modeller tüketicilerin odağında kalmaya devam ediyor. Türkiye'de satışta yer alan en erişilebilir fiyatlı 15 sıfır otomobil, markaların güncel resmi fiyat listeleri baz alınarak derlendi. Fiyatlar, kampanyalara, stok durumuna ve bayilere göre değişiklik gösterebiliyor.
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