Türkiye'nin en yüksek puanlı 20 lisesi açıklandı! Listeye İstanbul damga vurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan 2025 yerleştirme sonuçlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre, en yüksek puanla öğrenci alan devlet Anadolu ve fen liseleri belli oldu. 500 tam puanla kapatan okullar arasında Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi dikkat çekti. Aynı puana sahip okullar ise il ve ilçe isimlerine göre alfabetik olarak sıralandı. Peki Türkiye genelinde durum nasıl?