Türkiye'nin en zeki şehri değişmedi! 25 ilin IQ puanı açıklandı.. Zirve ne İstanbul'un ne Ankara'nın

Türkiye çapında gerçekleştirilen IQ testleri ve farklı eğitim unsurları dikkate alınarak yapılan zeka haritası kamuoyuyla paylaşıldı. Ortalama IQ puanlarına göre 25 ilin sıralandığı listede bazı büyükşehirler üst sıralarda yer alırken, zirvedeki şehir birçok kişiyi şaşırttı. Paylaşılan veriler, iller içerisinde dikkat çekici farkları bir kez daha gözler önüne serdi.