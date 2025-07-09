Türkiye'nin en zengin 10 şehri açıklandı! Turizm cenneti ilk dördün içerisine girdi

Sıkı ekonomik tedbirlerin alındığı son günlerde kredi alma, iş kurma gibi işlemlerde güçlük yaşanırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son açıkladığı veri pek çok kişiyi şaşırttı. Bu verilere göre Türkiye'nin en zengin 10 şehri belli oldu. Çoğu kişinin beklediği gibi İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sırada yer aldı ancak Antalya'nın yeri sürpriz oldu. İşte BDDK verilerine göre Türkiye'nin en zengin 10 şehri: