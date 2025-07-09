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  4. Türkiye'nin en zengin 10 şehri açıklandı! Turizm cenneti ilk dördün içerisine girdi

Türkiye'nin en zengin 10 şehri açıklandı! Turizm cenneti ilk dördün içerisine girdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin mevduat hesaplarındaki tutarlar belli oldu. Buna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sırada yer alırken ilk 10 içerisine giren Antalya'nın 513 milyar 842 milyon 573 bin TL varlığı olduğu görüldü...

Türkiye'nin en zengin 10 şehri açıklandı! Turizm cenneti ilk dördün içerisine girdi - Sayfa 1

Sıkı ekonomik tedbirlerin alındığı son günlerde kredi alma, iş kurma gibi işlemlerde güçlük yaşanırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son açıkladığı veri pek çok kişiyi şaşırttı. Bu verilere göre Türkiye'nin en zengin 10 şehri belli oldu. Çoğu kişinin beklediği gibi İstanbul, Ankara  ve İzmir ilk üç sırada yer aldı ancak Antalya'nın yeri sürpriz oldu. İşte BDDK verilerine göre Türkiye'nin en zengin 10 şehri:

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Türkiye'nin en zengin 10 şehri açıklandı! Turizm cenneti ilk dördün içerisine girdi - Sayfa 2

10.MERSİN: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL

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Türkiye'nin en zengin 10 şehri açıklandı! Turizm cenneti ilk dördün içerisine girdi - Sayfa 3

9.KONYA: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL

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Türkiye'nin en zengin 10 şehri açıklandı! Turizm cenneti ilk dördün içerisine girdi - Sayfa 4

8.MUĞLA: 211 milyar 376 milyon 926 bin TL

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