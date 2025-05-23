Türkiye'nin en zengin 17 spor iş insanı açıklandı: Listeye Fenerbahçeliler damga vurdu
Saygın ekonomi dergisi Forbes'un, "Türkiye'nin en zenginleri" listesinde yer alan sporla ilişkili iş insanları, servetlerini futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere pek çok sportif faaliyete aktarıyor. İşte milyar dolarlık kariyerlerini sporla birleştiren o isimler...
Başta futbol olmak üzere spor artık yalnızca sahada kazanılan kupalarla sınırlı değil; zekice yapılan yatırımlar, marka ortaklıkları ve ticari stratejilerle birleştiğinde devasa servetleri beraberinde getiriyor. Forbes’un 2025 En Zenginler Listesi, bu dönüşümün en somut örneklerini gözler önüne seriyor. Listede bulunan bazı isimler sponsorluk noktasında oldukça cömert.
Fakat hepsinin ortak noktası, spor dünyasındaki itibarlarını küresel birer iş modeline dönüştürmüş olmaları. İşiyle sporu başarıyla taçlandıran o dikkat çekici isimleri ve bu servetlerin ardındaki stratejileri mercek altına alıyoruz. İşte Türkiye'nin en zengin 17 spor iş insanı:
1. Murat Ülker
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Murat Ülker, net 5,5 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer alıyor. Bir röportajında, "Fenerbahçe'ye 500 milyon dolar verdim" ifadeleri dikkat çekmiştir.