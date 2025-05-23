Türkiye'nin en zengin 17 spor iş insanı açıklandı: Listeye Fenerbahçeliler damga vurdu

Başta futbol olmak üzere spor artık yalnızca sahada kazanılan kupalarla sınırlı değil; zekice yapılan yatırımlar, marka ortaklıkları ve ticari stratejilerle birleştiğinde devasa servetleri beraberinde getiriyor. Forbes’un 2025 En Zenginler Listesi, bu dönüşümün en somut örneklerini gözler önüne seriyor. Listede bulunan bazı isimler sponsorluk noktasında oldukça cömert.