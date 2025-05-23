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  4. Türkiye'nin en zengin 17 spor iş insanı açıklandı: Listeye Fenerbahçeliler damga vurdu

Türkiye'nin en zengin 17 spor iş insanı açıklandı: Listeye Fenerbahçeliler damga vurdu

Saygın ekonomi dergisi Forbes'un, "Türkiye'nin en zenginleri" listesinde yer alan sporla ilişkili iş insanları, servetlerini futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere pek çok sportif faaliyete aktarıyor. İşte milyar dolarlık kariyerlerini sporla birleştiren o isimler...

Türkiye'nin en zengin 17 spor iş insanı açıklandı: Listeye Fenerbahçeliler damga vurdu - Sayfa 1

Başta futbol olmak üzere spor artık yalnızca sahada kazanılan kupalarla sınırlı değil; zekice yapılan yatırımlar, marka ortaklıkları ve ticari stratejilerle birleştiğinde devasa servetleri beraberinde getiriyor. Forbes’un 2025 En Zenginler Listesi, bu dönüşümün en somut örneklerini gözler önüne seriyor. Listede bulunan bazı isimler sponsorluk noktasında oldukça cömert.

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Türkiye'nin en zengin 17 spor iş insanı açıklandı: Listeye Fenerbahçeliler damga vurdu - Sayfa 2

Fakat hepsinin ortak noktası, spor dünyasındaki itibarlarını küresel birer iş modeline dönüştürmüş olmaları. İşiyle sporu başarıyla taçlandıran o dikkat çekici isimleri ve bu servetlerin ardındaki stratejileri mercek altına alıyoruz. İşte Türkiye'nin en zengin 17 spor iş insanı:

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Türkiye'nin en zengin 17 spor iş insanı açıklandı: Listeye Fenerbahçeliler damga vurdu - Sayfa 3

1. Murat Ülker
 
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Murat Ülker, net 5,5 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer alıyor. Bir röportajında, "Fenerbahçe'ye 500 milyon dolar verdim" ifadeleri dikkat çekmiştir.

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Türkiye'nin en zengin 17 spor iş insanı açıklandı: Listeye Fenerbahçeliler damga vurdu - Sayfa 4

2. Cemil Kazancı
 
Forbes'a göre 4,3 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sırada bulunuyor. Cemil Kazancı'nın koyu bir Beşiktaşlı olduğu ve sponsorluk başta olmak üzere çeşitli finansal destekler sunduğu biliniyor.

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