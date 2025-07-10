Türkiye'nin gönlü zengin 30 iş insanı açıklandı! Yaptıkları bağış miktarı ortaya çıktı
Capital dergisi tarafından her yıl açıklanan Türkiye'nin gönlü zengin 50 iş insanı yeniden güncellendi. Listeye 2023 yılında damga vuran BAYKAR CEO'su Selçuk Bayraktar son açıklanan verilerde yer almadı.
Türkiye'nin gönlü zengin iş insanları yaptıkları bağış miktarına göre belirleniyor. Bu çerçevede Capital Dergisi, son verileri herkese açtı. Geçtiğimiz yıl ile son açıklanan veriler arasında epey bir uçurum olduğu görüldü. Bu noktada ilk sıra değişmedi ancak listenin geri kalanı baştan aşağı yenilendi. İşte Türkiye'nin gönlü zengin 30 iş insanı:
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