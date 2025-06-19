Türkiye'nin hava savunma sistemleri belli oldu! İşte Türkiye'yi havada koruyacak sistemler

Hava savunma sistemleri genellikle radar, batarya merkezi ve güdümlü füze üçlüsünden oluşan sistemlerdir. Radar önce tehlikeyi fark eder daha sonra batarya merkezini uyarır. Batarya merkezi gelen tehditler için güdümlü füzelere işaret verir ve düşman unsuru havada yok edilir. Son yıllarda ülkeler için olmazsa olmaz duruma gelen hava savunma sistemleri Türk Ordusu'nun da önemli bir parçasını oluşturuyor. Peki iyi ama hangi hava savunma sistemlerine sahibiz? İşte Türkiye'yi havada koruyacak sistemler: