  4. Türkiye’nin IQ haritası değişti; Üstün zekalılar ve dahiler bu şehirden çıkıyor.

2026 yılında güncellenen listeye göre Türkiye’nin en zeki ve IQ seviyesi en yüksek kişileri bu şehirlerden çıkıyor.

Türkiye genelinde uygulanan IQ testlerinden elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan “En Zeki Şehirler Listesi” kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma, şehirlerin ortalama bilişsel performanslarını ortaya koyarken eğitim düzeyi, kültürel yapı ve sosyoekonomik faktörlerin zeka dağılımındaki etkisini de gözler önüne serdi.

TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEK IQ SEVİYESİNE SAHİP ŞEHİRLERİ

sabah.com.tr’de yer verilen listenin tamamı şöyle:

 

81
Bingöl
94.19

80
Siirt
94.52

