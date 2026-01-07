Türkiye'nin kazançlara göre en büyük 42 şirketi herkesi şaşırttı; Koç'u geçerek zirveye oturdu
Türkiye'nin piyasa değeri bakımından en büyük şirketi QNB olmuştu. Ancak kazançlara göre sıralandığında liste tamamen tersine döndü. Zirveye yine bir banka oturdu ama bu sefer QNB değil. En çok çalışana sahip Koç Holding'i de geride bıraktı. İşte Türkiye'nin kazançlara göre en büyük 42 şirketi:
Şirketlerin piyasa değeriyle değil, kazanç performanslarıyla sıralandığı yeni listede dengeler tamamen değişti. Companiesmarketcap verilerine göre, Türkiye’nin en büyük gruplarından Koç Holding’i geride bırakan bir banka zirveye yerleşirken, kazançlara göre hazırlanan Türkiye’nin en büyük 42 şirketi listesi iş dünyasında şaşkınlık yarattı.
