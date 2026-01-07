Türkiye'nin kazançlara göre en büyük 42 şirketi herkesi şaşırttı; Koç'u geçerek zirveye oturdu

Şirketlerin piyasa değeriyle değil, kazanç performanslarıyla sıralandığı yeni listede dengeler tamamen değişti. Companiesmarketcap verilerine göre, Türkiye’nin en büyük gruplarından Koç Holding’i geride bırakan bir banka zirveye yerleşirken, kazançlara göre hazırlanan Türkiye’nin en büyük 42 şirketi listesi iş dünyasında şaşkınlık yarattı.