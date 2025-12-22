Türkiye'nin listedeki sıralaması görenleri şaşırttı! İşte ülkelerin yıllık ekmek tüketimi

Guinness Dünya Rekorları ve AIBMA verilerine göre ülkelerin yıllık ekmek tüketimleri açıklandı; Türkiye, kişi başına düşen tüketimde dünyada ilk sırada yer aldı. Guinness Dünya Rekorları ile Uluslararası Fırıncılar ve Değirmenciler Birliği (AIBMA) tarafından paylaşılan son verilere göre, yıllık ekmek tüketiminde Türkiye zirveye çıkarak dünya birincisi oldu.