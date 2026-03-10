Türkiye’nin milyarderlerine 8 yeni isim eklendi: Servetler arttı

Piyasa değeri 12 milyar dolara yaklaşan Enka İnşaat’ın hissedarları; Tara Ailesi'nden Ceyda Lale Tara (1,2 milyar dolar), Yasemin Zeynep Keyman (1,2 milyar dolar) ve Leyla Tara Suyabatmaz (1,2 milyar dolar) ve yine Enka hissedarı olan Gülçelik Ailesi'nden Vildan Gülçelik (1,1 milyar dolar) ile ilk kez dolar milyarderi olarak listenin 33-36. Sıralarında yer aldılar.