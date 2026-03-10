Türkiye’nin milyarderlerine 8 yeni isim eklendi: Servetler arttı

  1. Ekonomim
Forbes’un “Türk Dolar Milyarderleri Listesi”ne bu yıl 8 yeni isim eklenirken toplam sayı 43’e yükseldi. Türk milyarderlerin toplam serveti yıllık bazda 26,6 milyar dolar artarak 106 milyar dolara ulaşırken listenin zirvesinde bilindik bir isim yer aldı.

Forbes’un Türk Dolar Milyarderleri Listesi'nde bu yıl 8 yeni isim eklendi, bir isim de geri döndü ve 43 kişi yer aldı. Milyarderlerin toplam serveti geçen yıla göre 26,6 milyar dolar artarak, 106 milyar dolara ulaştı.

Tera Holding’in kurucusu Emre Tezmen 1,3 milyar dolarlık servetiyle 43 zengin içinde 30’uncu sıradan, babası Oğuz Tezmen de 1,1 milyar dolarlık servetiyle 40’ıncı sıradan listeye giriş yaptı.

Tülay Kazancı (1 milyar dolar) ve Mehmet Kazancı (1,1 milyar dolar) kardeşler listeye ilk kez dahil oldu.

Piyasa değeri 12 milyar dolara yaklaşan Enka İnşaat’ın hissedarları; Tara Ailesi'nden Ceyda Lale Tara (1,2 milyar dolar), Yasemin Zeynep Keyman (1,2 milyar dolar) ve Leyla Tara Suyabatmaz (1,2 milyar dolar) ve yine Enka hissedarı olan Gülçelik Ailesi'nden Vildan Gülçelik (1,1 milyar dolar) ile ilk kez dolar milyarderi olarak listenin 33-36. Sıralarında yer aldılar.

