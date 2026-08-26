Türkiye'nin pazar payı arttı, kıyasıya yarış başladı! İşte en fazla otomobil ihraç eden ülkeler

Otomotiv ekosistemi, ülkelerin dış ticaretinde mühim bir pay oluştururken araç ihracatındaki global rekabet de sürat kesmeden devam ediyor. Almanya 176,5 milyar dolarlık otomotiv ihracatıyla listenin zirvesinde yer alırken Çin, son yıllardaki üretim ve ihracat artışıyla Japonya ve Güney Kore’yi geride bıraktı. Türkiye ise yaklaşık 13 milyar dolarlık otomotiv ihracatıyla dünya sıralamasında 16. basamakta bulunuyor. Ford ticari araçlarda, Toyota, Hyundai ve Renault ise binek otomobil ihracatında Türkiye'nin öne çıkan markaları arasında yer alıyor.