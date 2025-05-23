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Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan köyleri belli oldu; Her sene ziyaretçi akınına uğruyor

Turizm trendleri, medya yansımaları, sosyal medya ilgisi, yurt dışı ziyaretlerin kaynakları gibi bilgiler çerçevesinde Türkiye'nin yurt dışında en tanınan köyleri belli oldu. Bu köylere neredeyse her yıl ziyaretçi akını oluyor

Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan köyleri belli oldu; Her sene ziyaretçi akınına uğruyor - Sayfa 1

Türkiye, sezon boyunca en fazla ziyaretçi alan ülkelerin başında gelir. Genellikle Rusya, Almanya, Fransa ve Uzak Doğu Asya ülkelerinden milyonlarca turist Türkiye'yi ziyaret etmektedir. Tarihi ve kültürel yerlerin yanı sıra en fazla ziyaret edilen noktalardan biri de Türkiye'ye has köylerdir. İşte yurt dışında en fazla tanınan ve en çok ziyaret edilen 10 köy:

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Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan köyleri belli oldu; Her sene ziyaretçi akınına uğruyor - Sayfa 2

📍 10. Sille Köyü (Konya)

Rum ve Türk halklarının ortak yaşam izlerini taşıyor. Kiliseleri, camileri ve tarihi sokaklarıyla dikkat çeker. İnanç ve kültür turizmine ilgi duyanlar.

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Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan köyleri belli oldu; Her sene ziyaretçi akınına uğruyor - Sayfa 3

📍 9. Boğatepe Köyü (Kars)

Türkiye'nin en yüksek rakımlı köylerinden biri. Peynir müzesi ve organik üretimiyle bilinir. Gastronomi turistleri, kültürel gezginler.

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Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan köyleri belli oldu; Her sene ziyaretçi akınına uğruyor - Sayfa 4

📍 8. Safranbolu Yörük Köyü (Karabük)

Safranbolu'nun gölgesinde kalmış ama otantik dokusunu koruyan bir Osmanlı köyü. Kültür ve tarih severler.

 

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