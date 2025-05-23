Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan köyleri belli oldu; Her sene ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye, sezon boyunca en fazla ziyaretçi alan ülkelerin başında gelir. Genellikle Rusya, Almanya, Fransa ve Uzak Doğu Asya ülkelerinden milyonlarca turist Türkiye'yi ziyaret etmektedir. Tarihi ve kültürel yerlerin yanı sıra en fazla ziyaret edilen noktalardan biri de Türkiye'ye has köylerdir. İşte yurt dışında en fazla tanınan ve en çok ziyaret edilen 10 köy: