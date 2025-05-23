Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan köyleri belli oldu; Her sene ziyaretçi akınına uğruyor
Turizm trendleri, medya yansımaları, sosyal medya ilgisi, yurt dışı ziyaretlerin kaynakları gibi bilgiler çerçevesinde Türkiye'nin yurt dışında en tanınan köyleri belli oldu. Bu köylere neredeyse her yıl ziyaretçi akını oluyor
Türkiye, sezon boyunca en fazla ziyaretçi alan ülkelerin başında gelir. Genellikle Rusya, Almanya, Fransa ve Uzak Doğu Asya ülkelerinden milyonlarca turist Türkiye'yi ziyaret etmektedir. Tarihi ve kültürel yerlerin yanı sıra en fazla ziyaret edilen noktalardan biri de Türkiye'ye has köylerdir. İşte yurt dışında en fazla tanınan ve en çok ziyaret edilen 10 köy:
📍 10. Sille Köyü (Konya)
Rum ve Türk halklarının ortak yaşam izlerini taşıyor. Kiliseleri, camileri ve tarihi sokaklarıyla dikkat çeker. İnanç ve kültür turizmine ilgi duyanlar.
📍 9. Boğatepe Köyü (Kars)
Türkiye'nin en yüksek rakımlı köylerinden biri. Peynir müzesi ve organik üretimiyle bilinir. Gastronomi turistleri, kültürel gezginler.