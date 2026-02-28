Türkler ev, araba, arsasını satarak buraya yerleşmeye başladı. Orta-üst seviye yaşam sunuyor.
Balkan ülkelerinden Kosova’nın Türk vatandaşlarına sunduğu yaşam ilgi çekmeye başladı. Evi, arsası, arabası olan birikimlerini satarak buraya yerleşmeye çalışıyor.
Son dönemde Türk vatandaşları arasında Kosova’ya göç dalgası başladı. Türkiye’deki varlıklarını nakde çeviren yatırımcılar, bölgedeki düşük maliyetli ama orta-üst segment yaşam standartlarına yöneliyor.
Kosova, sunduğu kültürel yakınlık ve ekonomik fırsatlarla yeni bir yaşam kurmak isteyenlerin cazibe merkezi haline geldi.
BALKANLAR’DA YENİ GÖÇ ROTASI
Ekonomim’in derlediği bilgilere göre Balkanlar’da son yıllarda Türk vatandaşlarının radarına giren ülkelerden biri olan Kosova, yaşam maliyetleri ve sunduğu fırsatlarla dikkat çekiyor. Özellikle büyük şehirlerde artan kira ve temel giderler nedeniyle alternatif arayışına girenler, Türkiye ile Kosova arasındaki hayat pahalılığı farkını merak ediyor.
KİRA FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN FARK
Genel tabloya bakıldığında Kosova’da yaşam maliyetlerinin, Türkiye’ye kıyasla bazı kalemlerde daha uygun olduğu görülüyor. Başkent Priştine’de şehir merkezindeki kira fiyatları, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere göre genellikle daha düşük seviyede seyrediyor. 1+1 daire kiraları lokasyona göre değişmekle birlikte Türkiye’nin metropollerine kıyasla daha erişilebilir rakamlarla bulunabiliyor. Ancak küçük şehirlerle kıyaslandığında benzer seviyeler söz konusu olabiliyor.