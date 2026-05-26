Türkler için ekonomik olan 5 ülke; Turistlerin uğrak şehirleri listede!
Havaların ısınmasıyla Türkiye’den gidecek turistlerin listesine eklediği 5 ülke ekonomik ve bütçe dostu oluşuyla dikkatleri çekti.
Yurt dışı tatili hayali kuran ancak artan maliyetler nedeniyle bütçe hesabı yapan gezginler için sevindirici alternatifler yükselişe geçiyor.
Yerel para birimlerinin sunduğu avantajlar, cep yakmayan konaklama seçenekleri ve son derece uygun fiyatlı yeme-içme kültürüyle öne çıkan bazı başkentler, şu sıralar turizmin yeni gözdesi konumunda.
Hem bütçesini korumak hem de unutulmaz bir kültür turu yapmak isteyenler için bu rotalar harika fırsatlar sunuyor.
TURİSTLERİN TERCİH ETTİĞİ BÜTÇE DOSTU ROTALAR
SARAYBOSNA
Gerçekten ekonomik mi? Balkanlar'ın en ekonomik ve kültürel açıdan en zengin duraklarından biridir.
Neden ekonomik? Konvertibl Mark (BAM) kullanılan şehirde, porsiyonları oldukça büyük ve doyurucu olan yerel lezzetler (cevapi, börek) son derece ucuzdur. Ayrıca otel ve pansiyon fiyatları da Avrupa genelinin çok gerisinde seyreder.