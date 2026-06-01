Türklere en çok vize veren 47 ülke belli oldu; İşte başvuru, ret oranı, multi vize sayısı
Schengen vizesinde tablo kesinleşti. 2025 senesine dair Avrupa Schengen dataları kapsamında, konsoloslukların kabul ettiği başvuru ve ret sayıları göz önüne alınacak ülkeler listelendi. En düşük ret oranından en yüksek ret oranına kadar derlenen liste, hangi ülkelerin vize hususunda daha esnek, hangilerinin ise daha katı davrandığını ortaya koydu. Türkiye’den gerçekleşen başvurularda bazı ülkeler dikkat çeken ret oranlarına erişilirken, bazı konsolosluklar ise görece daha yüksek onay oranlarıyla dikkat çekti.
Avrupa Komisyonu'nca paylaşılan 2025 Schengen vize dataları, vize edinmek isteyen milyonlarca kişi için mühim bir rehber niteliği taşıyor. Schengen ülkelerinin konsolosluklarına yapılan başvuru sayıları ve ret oranları incelendiğinde, ülkeler arasında dikkat çekici farklılıklar ortaya çıkıyor. Bazı ülkeler başvuruların büyük kısmı onaylarken, bazıları her üç-dört başvurudan birini reddedebiliyor. İşte 2025 verilerine göre en az ret veren ülkeden en çok ret veren ülkeye uzanan Schengen sıralaması.
1. Bulgaristan - Edirne: Başvuru: 20.534, Multi Vize Oranı: %62,4, Ret Sayısı: 564, Ret Oranı: %2,8
2. Yunanistan - Edirne: Başvuru: 49.953, Multi Vize Oranı: %89,6, Ret Sayısı: 1.530, Ret Oranı: %3,1