Türklere en zor vize veren 9 ülke; İlk Schengen başvurunuzu sakın bu ülkeden yapmayın
Türk vatandaşları için vize sorunu kanayan bir yara haline geldi. Özellikle Avrupa için gerekli Schengen vizesinde şartlar giderek zorlaşıyor. Bu noktada 2023 yılındaki çarpıcı bir veri gün yüzüne çıktı. Avrupa Komisyonu, Türk vatandaşlarına en zor vize veren ülkeleri açıkladı. İşte Türklere en zor vize veren 9 ülke
Avrupa hayali kuran Türk vatandaşları için Schengen kapısındaki engeller her geçen yıl biraz daha yükselirken, Avrupa Komisyonu’nun 2023 verileri Türklere vize konusunda en katı tutumu sergileyen ülkeleri tek tek ortaya koydu; uzmanlar ise ilk Schengen başvurusu için bu ülkelerden uzak durulması gerektiği uyarısında bulunuyor.
1 | 11