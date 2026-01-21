Türklere en zor vize veren 9 ülke; İlk Schengen başvurunuzu sakın bu ülkeden yapmayın

Avrupa hayali kuran Türk vatandaşları için Schengen kapısındaki engeller her geçen yıl biraz daha yükselirken, Avrupa Komisyonu’nun 2023 verileri Türklere vize konusunda en katı tutumu sergileyen ülkeleri tek tek ortaya koydu; uzmanlar ise ilk Schengen başvurusu için bu ülkelerden uzak durulması gerektiği uyarısında bulunuyor.