Türklerin çalışma izni almadan yaşayabileceği 8 ülke açıklandı! Altıncı sırayı görenler başvuruyor

Son yıllarda yurt dışına çıkmak isteyen Türkler, genellikle vizesiz yerlere akın ediyor. Bu listedeki ülkelerde de hem vize yok hem de çalışma izni almanız gerekmiyor. Özellikle freelance iş yapanlar, gittikleri ülkeden rahatça iş yaşamını sürdürebilecekler için bu liste ilaç gibi. Listenin altıncı sırasında bulunan ülkeye ise adeta göç var. İşte Türklerin çalışma izni almadan yaşayabileceği 8 ülke: