Türkler’in tarih boyunca en büyük düşmanları belli oldu; En çok onlarla savaştılar!
Türk boy ve devletlerinin dünya tarihine çıkmalarından itibaren en çok savaş verdiği 5 millet görenleri şaşırtıyor.
Türk boy ve devletlerinin tarih sahnesine çıktığı ilk anlardan itibaren en çok karşı karşıya geldiği 5 toplum, ezberleri bozarak görenleri hayrete düşürüyor.
Yapılan tarihsel araştırmalar ve geniş çaplı kronolojik analizler, yüzyıllar boyunca süren bu amansız hakimiyet mücadelelerinin küresel güç dengelerini ve dünya siyasi haritasını nasıl baştan aşağı şekillendirdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Bu kadim rekabetlerin izleri, sadece askeri çatışmalarla sınırlı kalmayıp kültürden sanata kadar geniş bir coğrafyada derin etkiler bıraktı.