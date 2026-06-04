Türkler’in tarih boyunca en büyük düşmanları belli oldu; En çok onlarla savaştılar!

Stratejik ortaklıklar ve amansız savaşlarla dolu olan bu uzun serüven, günümüz Avrasya jeopolitiğinin de temel taşlarını oluşturuyor.

ekonomim.com'un tarihraporları'ndan derlediği bilgilere göre Türk milletinin tarih boyunca en çok savaş ve çatışma yaşadığı milletler şöyle: