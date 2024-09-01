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  4. Tuttuğunu koparan 3 burç; En kararlı ve başarılı kişiler bu burçlardan çıkıyor

Tuttuğunu koparan 3 burç; En kararlı ve başarılı kişiler bu burçlardan çıkıyor

İnsanlar arasında en kararlı ve başarılı kişiler bu 3 burçtan çıkıyor.

Tuttuğunu koparan 3 burç; En kararlı ve başarılı kişiler bu burçlardan çıkıyor - Sayfa 1

Burçlar insanların günlük yaşamını etkileyebiliyor. Bu nedenle geçtiğimiz Merkür Retrosu başta; aslan, oğlak, ikizler, başak, balık, yengeç olmak üzere az çok bütün burçları etkiledi.

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Tuttuğunu koparan 3 burç; En kararlı ve başarılı kişiler bu burçlardan çıkıyor - Sayfa 2

Bazı burçların hayatı adeta alt üst oldu. Bu nedenle ikili ilişkilerde iniş çıkış, parasal sıkıntılar çok yaşandı. Fakat ne olursa olsun işleri yolunda giden ya da yoluna sokmaya çalışan bazı burçlar vardı.

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Tuttuğunu koparan 3 burç; En kararlı ve başarılı kişiler bu burçlardan çıkıyor - Sayfa 3

aksam.com.tr’nin haberine göre her zaman kararlı ve mükemmel olan 3 burç şöyle:

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Tuttuğunu koparan 3 burç; En kararlı ve başarılı kişiler bu burçlardan çıkıyor - Sayfa 4

AKREP

Akrep burcunun felsefesi ya hep ya hiçtir. Onlar mükemmellik olmadığı sürece hiçbir şeye adım atmazlar. Risk düşünmeyi severler fakat başarının kokusu yoksa uzak durmayı seçerler. Çünkü Akrepler yanılmayı ve kaybetmeyi sevmezler.

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