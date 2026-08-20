Uçak biletleri cep yakıyor ama bu yerler ücretsiz! Japonya’da parasız gezilecek noktalar
Japonya cep yakan bir ülke olarak tanınsa da ülkede bütçeyi zorlamadan keşfedebileceğiniz pek çok nokta bulunuyor.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Uçak bileti gideri fazla olsa da Japonya’da gezi bütçesini düşürmek olanaklı. Tapınaklardan tarihi sokaklara, eşsiz manzaralardan kültürel duraklara kadar birçok noktayı ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.
1 | 17