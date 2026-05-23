Uçak sayısı değişti, liste tepetaklak oldu! İşte dünyanın en büyük 10 hava kuvveti

2026 senesine dair global hava gücü sıralaması açıklandı. Global Fire Power verilerine göre 13 bin 32 uçaklık dev filosuyla ABD dünyanın en büyük hava kuvvetine sahip ülke oldu. Uçak envanterlerindeki değişim birçok ülkenin sıralamasını etkilerken, Türkiye ise 1.101 uçakla dünyanın en büyük 8. hava kuvveti arasında yer aldı.