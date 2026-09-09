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Ucuza uçak bileti alanların kullandığı 40 site; Karşılaştırma, boş koltuk, hata ücreti...

Uçak bileti ücretlerindeki farklılıkları mukayese etmek ve daha elverişli fiyatlı opsiyonları yakalamak isteyen yolcuların kullandığı mecralar giderek artıyor. Arama motorlarından hata fiyatı takip eden sitelere, boş koltuk kontrolü yapan servislerden havayolu kampanyalarını listeleyen platformlara kadar 40 farklı site öne çıkıyor.

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Ucuza uçak bileti alanların kullandığı 40 site; Karşılaştırma, boş koltuk, hata ücreti... - Sayfa 1

Ucuza uçak bileti almak isteyenler artık sadece havayolu firmalarının web sitelerine bakmakla yetinmiyor. Çeşitli şirketlerin ücretlerini tek ekranda mukayese eden mecralar, elverişli fiyatlı rotaları keşfetmeye yardımcı olan araçlar ve nadir görülen hata fiyatlarını takip eden siteler, seyahat bütçesini düşürmek isteyenlerin başvurduğu seçenekler arasında yer alıyor. Özellikle esnek seyahat tarihleri ve farklı havalimanı alternatifleri sunan platformlar, bilet aramalarında önemli fırsatlar sağlayabiliyor. İşte daha uygun fiyatlı uçak bileti arayanların kullanabileceği 40 site…

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Ucuza uçak bileti alanların kullandığı 40 site; Karşılaştırma, boş koltuk, hata ücreti... - Sayfa 2

1. Wego - 700’den fazla seyahat sitesindeki uçuşları karşılaştırıyor; özellikle Orta Doğu ve Asya rotalarında güçlü.

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Ucuza uçak bileti alanların kullandığı 40 site; Karşılaştırma, boş koltuk, hata ücreti... - Sayfa 3

2. Momondo - Farklı havayolları ve acentelerin fiyatlarını karşılaştırarak alternatif kombinasyonlar bulabiliyor.

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Ucuza uçak bileti alanların kullandığı 40 site; Karşılaştırma, boş koltuk, hata ücreti... - Sayfa 4

3. Kiwi.com - Birbirleriyle anlaşması olmayan havayollarını aynı seyahatte birleştiren “sanal aktarma” rotalarıyla dikkat çekiyor.

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