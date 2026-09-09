Ucuza uçak bileti alanların kullandığı 40 site; Karşılaştırma, boş koltuk, hata ücreti...

Ucuza uçak bileti almak isteyenler artık sadece havayolu firmalarının web sitelerine bakmakla yetinmiyor. Çeşitli şirketlerin ücretlerini tek ekranda mukayese eden mecralar, elverişli fiyatlı rotaları keşfetmeye yardımcı olan araçlar ve nadir görülen hata fiyatlarını takip eden siteler, seyahat bütçesini düşürmek isteyenlerin başvurduğu seçenekler arasında yer alıyor. Özellikle esnek seyahat tarihleri ve farklı havalimanı alternatifleri sunan platformlar, bilet aramalarında önemli fırsatlar sağlayabiliyor. İşte daha uygun fiyatlı uçak bileti arayanların kullanabileceği 40 site…