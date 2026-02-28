UEFA’nın açıkladığı verilere göre 2025’te ticari geliri en yüksek 25 kulüp belli oldu

UEFA tarafından yapılan duyuruda 2025 ticari gelir verileri, Avrupa futbol ekonomisinin geldiği son noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Sponsorluk, pazarlama ve marka gelirleri baz alınarak hazırlanan listede ilk 25’e Türkiye’den üç kulüp girerken, üç büyüklerin sıralamadaki konumu dikkat çekti.