Ülke ülke ilkokul öğretmenlerinin maaşları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması

Son zamanların en çok tartışılan konularından biri öğretmen maaşı. Özellikle Türkiye'de öğretmen maaşlarının yetersiz olduğuna dair zaman zaman tartışmalar yapılıyor. Peki diğer ülkelerde durum ne? OECD ve UNESCO'nun resmi verilerine göre ülke ülke ilkokul maaşları belli oldu. Zirvedeki ülke Lüksemburg. İşte ülke ülke ilkokul öğretmenlerinin maaşları: