Ülkeler savaş ekonomisine hazırlanıyor. Türkiye dahil stoklanan altın ve gümüş miktarı belli oldu!
İsrail’in Filistin, Lübnan ve Suriye’ye başlattığı saldırıların ardından İran’a saldırmasıyla altın ile gümüşte artış yaşandı. Ülkelerin stokladığı kıymetli maden miktarları da belli oldu.
Küresel gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte dünya genelinde ekonomi yönetimleri rotayı savaş ekonomisine kırdı. Ortadoğu’da İsrail’in Filistin ve Lübnan’ın ardından İran’a yönelik hamleleri, piyasalarda güvenli liman arayışını zirveye taşıdı.
Bu jeopolitik risk dalgasıyla birlikte altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler kaydedilirken, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkenin stratejik rezerv hazırlıkları netleşti.
Açıklanan son veriler, merkez bankalarının olası bir küresel krize karşı devasa miktarlarda kıymetli maden stokladığını ortaya koyuyor. Ekonomik belirsizliğe karşı altın kalkanı oluşturan ülkeler, gümüş rezervlerini de tahkim ederek finansal savunma hatlarını güçlendiriyor.
Ülkelerin stokladığı altın ve gümüş miktarları şu şekilde: