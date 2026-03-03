  1. Ekonomim
  4. Ülkeler savaş ekonomisine hazırlanıyor. Türkiye dahil stoklanan altın ve gümüş miktarı belli oldu!

İsrail’in Filistin, Lübnan ve Suriye’ye başlattığı saldırıların ardından İran’a saldırmasıyla altın ile gümüşte artış yaşandı. Ülkelerin stokladığı kıymetli maden miktarları da belli oldu.

Küresel gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte dünya genelinde ekonomi yönetimleri rotayı savaş ekonomisine kırdı. Ortadoğu’da İsrail’in Filistin ve Lübnan’ın ardından İran’a yönelik hamleleri, piyasalarda güvenli liman arayışını zirveye taşıdı.

Bu jeopolitik risk dalgasıyla birlikte altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler kaydedilirken, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkenin stratejik rezerv hazırlıkları netleşti.

Açıklanan son veriler, merkez bankalarının olası bir küresel krize karşı devasa miktarlarda kıymetli maden stokladığını ortaya koyuyor. Ekonomik belirsizliğe karşı altın kalkanı oluşturan ülkeler, gümüş rezervlerini de tahkim ederek finansal savunma hatlarını güçlendiriyor.

Ülkelerin stokladığı altın ve gümüş miktarları şu şekilde:

81.   Bosna-Hersek – 3,48 ton

 

82.   Arnavutluk – 3,42 ton

 

83.   Aruba – 3,11 ton

 

84.   Lüksemburg – 2,24 ton

 

85.   Hong Kong – 2,08 ton

 

86.   Trinidad ve Tobago – 2 ton

 

87.   İzlanda – 1,98 ton

 

88.   Papua Yeni Gine – 1,96 ton

 

89.   El Salvador – 1,81 ton

 

90.   Haiti – 1,81 ton

 

91.   Surinam – 1,21 ton

