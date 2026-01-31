Ülkelere göre en çok satan otomobil markaları; Listeye Ford ve Geely damga vuruyor!
Geçtiğimiz 2025 yılında ülkelere göre en çok satan otomobil markaları sıralandı. Listeye ABD’li Ford ile Çinli Geely damga vurdu.
2025’te dünya genelinde ülkelerin en çok satan otomobil modelleri açıklandı. ABD’de pick-up’lar liderliği sürdürürken, Avrupa’da kompakt ve elektrikli araçlar öne çıktı.
Çin’de yerli markalar satışları domine etti. Küresel veriler, tüketici tercihlerinin ekonomik ve çevresel faktörlere göre şekillendiğini gösterdi. Japonya ve Güney Kore’de hibrit modeller güçlü performans sergiledi bu yıl da.
ÜLKELERİN TERCİH ETTİĞİ OTOMOBİL MARKALARI
CataPaul2’nin resmi verilerden derlediği bilgilere göre ülkelerin en çok tercih ettiği otomobil markaları şöyle: