Ülkelere göre kadınların ilk doğum yaptığı yaşları açıklandı! Türkiye'nin listedeki yeri şaşırttı

Dünya genelinde kadınların ilk kez doğum yaptığı yaş, sosyoekonomik koşullar, eğitim düzeyi ve kültürel faktörlerle doğrudan bağlantılı. OECD, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası verilerine göre, Azerbaycan kadınların en erken yaşta anne olduğu ülke olurken, İzlanda listenin en sonunda yer aldı. İşte ülkelere göre kadınların ilk doğum yaptığı ortalama yaşları: