Ülkelerin aktif askeri personel sayılarını açıkladı! İşte Türk Ordusu'nun asker sayısı
Küresel askeri dengesi tekrardan yazılıyor! 2026 dataları kapsamında ülkelerin aktif personel sayıları belli oldu. Çin zirvedeki yerini korurken, Hindistan ve ABD onu takip etti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin personel gücü de dikkat çeken sıralamada öne çıktı.
Uluslararası savunma analiz platformu Global Firepower’ın 2026 yılına ilişkin “aktif askeri personel” raporu yayımlandı. Rapora göre Çin yaklaşık 2 milyon askerle listenin başında yer alırken, Hindistan 1,4 milyon, ABD ise 1,3 milyon personelle ilk üçte konumlandı; Türk Ordusu’nun mevcut asker sayısı da küresel güç dengesi içinde dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.
