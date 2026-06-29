Ülkelerin klima sahiplik oranları belli oldu! İşte Türkiye'nin yüzdesi
Dünya çapında evlerde klima kullanım oranları açıklandı. Sıcak iklimlere rağmen ülkeler arasında büyük farklar dikkat çekerken, Türkiye'nin klima sahiplik oranı da listenin öne çıkan verileri arasında yer aldı.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre hazırlanan ülkelerin klima sahiplik oranları listesi, hanelerde klima kullanımının dünya genelindeki dağılımını gözler önüne serdi. Japonya, ABD ve Güney Kore'nin zirvede yer aldığı sıralamada Türkiye'nin klima sahiplik oranı şaşırttı.
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