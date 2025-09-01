  1. Ekonomim
  4. Ülkesi için savaşacak insanların yüzdesi açıklandı! Türkiye'nin sıralaması ters köşe yaptı

WIN/Gallup International tarafından yapılan araştırmaya göre ülkesi için savaşacak insanların yüzdesi belli oldu. Türkiye ilk sıralarda yer aldı.

Tartışmalar, gerilimler ve daha fazlası... Dünyada çok fazla bölgede artık sıcak çatışmalar ve savaşlar yaşanıyor. Politikalar nedeniyle dünya rahat bir nefes alamazken WIN/Gallup International tarafından yapılan ülkesi için savaşacak insanların yüzdesi araştırması ilginç sonuçları ortaya çıkardı.

30. Japonya → %11

29. Hollanda → %15

28. Almanya → %18

