Uluslararası IQ Testi, 50 ülkenin IQ puanını açıkladı! Türkiye'nin sıralaması herkesi şoke etti
Uluslararası IQ Testi’nin 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenen verileriyle hazırlanan ülke sıralaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2024 yılı boyunca dünya genelinde 1 milyon 352 bini aşkın katılımcının sonuçlarına dayanan listede Türkiye’nin konumu tartışmaları beraberinde getirdi.
