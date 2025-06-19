URAP, Türkiye'nin en iyi 66 vakıf üniversitesini açıkladı: İşte en iyi özel üniversite...

ODTÜ'nün içerisinde bulunan URAP ekibi tarafından hazırlanan listede Türkiye'nin en iyi 66 vakıf üniversitesi belirlendi. Bu liste belirlenirken makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı, öğrenci sayısı, uluslararası iş birliği puanı, yurt içi iş birliği puanı ve TÜBİTAK proje puanı gibi unsurlar gözetildi. İşte Türkiye'nin en iyi 66 vakıf üniversitesi: