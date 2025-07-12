Üsküplü ustaların sır gibi sakladığı börek sosu: Yufka arasına sürüldüğünde çıtır çıtır oluyor

Balkanlarda hamur işi yapmak gündelik hayatta çok önemlidir. Asırladır taş fırında pişen çeşitli börekler sadece yerli halkı değil yabancı turistleri de mest eder. Özellikle Üsküplü ustaların ellerinden çıkan böreklerin çıtırlığı ve aynı zamanda içinin sulu kalması ev hanımlarını kıskandırır.