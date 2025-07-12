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  4. Üsküplü ustaların sır gibi sakladığı börek sosu: Yufka arasına sürüldüğünde çıtır çıtır oluyor

Üsküplü ustaların sır gibi sakladığı börek sosu: Yufka arasına sürüldüğünde çıtır çıtır oluyor

Börek pişirirken mutlaka özen göstermeniz gereken püf noktalar vardır. Börek bu yöntemle çok daha çıtır oluyor ve asla dağılmıyor

Üsküplü ustaların sır gibi sakladığı börek sosu: Yufka arasına sürüldüğünde çıtır çıtır oluyor - Sayfa 1

Balkanlarda hamur işi yapmak gündelik hayatta çok önemlidir. Asırladır taş fırında pişen çeşitli börekler sadece yerli halkı değil yabancı turistleri de mest eder. Özellikle Üsküplü ustaların ellerinden çıkan böreklerin çıtırlığı ve aynı zamanda içinin sulu kalması ev hanımlarını kıskandırır.

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Üsküplü ustaların sır gibi sakladığı börek sosu: Yufka arasına sürüldüğünde çıtır çıtır oluyor - Sayfa 2

Neyse Üsküp usulü börekleri evde pişirmek birkaç püf noktayı göz ardı etmemekle mümkün. 43 senedir Üsküp'te börekçilik yapan Mustafa Ramadan Usta, börek sosunun inceliklerini paylaştı. Bu sosu kullanarak kendi mutfağınızda çıtır çıtır ve asla dağılmayan Üsküp usulü börekler yapmak mümkün.

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Üsküplü ustaların sır gibi sakladığı börek sosu: Yufka arasına sürüldüğünde çıtır çıtır oluyor - Sayfa 3

SODALI BÖREK SOSUNUN PÜF NOKTALARI

Börek Sosu Tarifi İçin Malzemeler

1 şişe soda
1 su bardağı süt yada yoğurt
1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı sirke

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Üsküplü ustaların sır gibi sakladığı börek sosu: Yufka arasına sürüldüğünde çıtır çıtır oluyor - Sayfa 4

Soda hariç bütün malzemeleri karıştır.

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