Üsküplü ustaların sır gibi sakladığı börek sosu: Yufka arasına sürüldüğünde çıtır çıtır oluyor
Börek pişirirken mutlaka özen göstermeniz gereken püf noktalar vardır. Börek bu yöntemle çok daha çıtır oluyor ve asla dağılmıyor
Balkanlarda hamur işi yapmak gündelik hayatta çok önemlidir. Asırladır taş fırında pişen çeşitli börekler sadece yerli halkı değil yabancı turistleri de mest eder. Özellikle Üsküplü ustaların ellerinden çıkan böreklerin çıtırlığı ve aynı zamanda içinin sulu kalması ev hanımlarını kıskandırır.
Neyse Üsküp usulü börekleri evde pişirmek birkaç püf noktayı göz ardı etmemekle mümkün. 43 senedir Üsküp'te börekçilik yapan Mustafa Ramadan Usta, börek sosunun inceliklerini paylaştı. Bu sosu kullanarak kendi mutfağınızda çıtır çıtır ve asla dağılmayan Üsküp usulü börekler yapmak mümkün.
SODALI BÖREK SOSUNUN PÜF NOKTALARI
Börek Sosu Tarifi İçin Malzemeler
1 şişe soda
1 su bardağı süt yada yoğurt
1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı sirke