Usta işi performans: Assur Darbeli Akülü Vidalama 19 Temmuz Pazar BİM mağazalarında!
Usta işi performans: Assur Darbeli Akülü Vidalama 19 Temmuz Pazar BİM mağazalarında!
BİM mağazalarında 19 Temmuz Pazar günü itibarıyla güçlü donanımıyla öne çıkan Assur darbeli akülü vidalama seti satışa çıkıyor. Ev ve atölye işleri için ideal olan bu cihaz, 12 watt güç sistemi ve kesintisiz çalışma sağlayan 1.5 Ah çift akü avantajı sunuyor. Tasarımıyla beğeni toplayan ürün; 10 mm sağlam çelik mandren çapı, karanlık alanları aydınlatan LED ışığı ve 2 vitesli şanzımanıyla kalitesini sergiliyor. Sıkma torku 20 mm olan ürün, metalde 10 mm ve ahşapta 35 mm delme kapasitesiyle tüm şubelerde sınırlı stoklarla tüketicileri bekliyor.
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RKS KATLANABİLİR RSIII PRO X ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Fiyat: 29.900 TL
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