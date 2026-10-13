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  4. Usta sürücüler bu hataya düşmüyor ; Otomobil için en uygun olanlar sıralandı.

Usta sürücüler bu hataya düşmüyor ; Otomobil için en uygun olanlar sıralandı.

Otomobillerin motor/mekanik aksamları için kritik öneme sahip olan motor yağlarının en popüler olanları listelendi.

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Usta sürücüler bu hataya düşmüyor ; Otomobil için en uygun olanlar sıralandı. - Sayfa 1

Küresel madeni yağ sektöründe pazar paylarına göre öne çıkan markaların sıralaması açıklandı.

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Usta sürücüler bu hataya düşmüyor ; Otomobil için en uygun olanlar sıralandı. - Sayfa 2

Araştırma sonuçlarına göre uluslararası çaptaki dev üreticiler listenin ilk sıralarındaki yerlerini koruyarak küresel hakimiyetlerini sürdürdü.

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Usta sürücüler bu hataya düşmüyor ; Otomobil için en uygun olanlar sıralandı. - Sayfa 3

Dünya geneline yayılan ana oyuncular pazarda güçlü adımlarla ilerlerken, bölgesel ölçekte faaliyet gösteren üreticiler ise yerel pazarlarda sergiledikleri yüksek performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Usta sürücüler bu hataya düşmüyor ; Otomobil için en uygun olanlar sıralandı. - Sayfa 4

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MOTOR YAĞLARI

İşte en fazla tercih edilen motor yağları:

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