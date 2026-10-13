Usta sürücüler bu hataya düşmüyor ; Otomobil için en uygun olanlar sıralandı.
Otomobillerin motor/mekanik aksamları için kritik öneme sahip olan motor yağlarının en popüler olanları listelendi.
Küresel madeni yağ sektöründe pazar paylarına göre öne çıkan markaların sıralaması açıklandı.
Araştırma sonuçlarına göre uluslararası çaptaki dev üreticiler listenin ilk sıralarındaki yerlerini koruyarak küresel hakimiyetlerini sürdürdü.
Dünya geneline yayılan ana oyuncular pazarda güçlü adımlarla ilerlerken, bölgesel ölçekte faaliyet gösteren üreticiler ise yerel pazarlarda sergiledikleri yüksek performansla dikkat çekmeye devam ediyor.