Uykucu filminin kadrosuna Ferit Kaya dahil oldu! Ferit Kaya kimdir?

Ferit Kaya kimdir?

24 Şubat 1984 yılında Diyarbakır’da doğan Ferit Kaya, Türk oyuncudur.

3 çocuklu bir ailede doğdu. İki abisi de Japonya’ya gitti. Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı mezunudur. Kavak Yelleri (2007) adlı TV dizisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlarında Uğur karakterini canlandıran Ferit Kaya, Kanal D'de salı akşamları yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010) adlı TV dizisinde Resul karakteriyle rol almıştır. Ayrıca Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan Kötü Yol (2012) adlı TV dizisinde İhsan karakteriyle rol almıştır.