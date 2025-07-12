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  4. Uykucu filminin kadrosuna Ferit Kaya dahil oldu! Ferit Kaya kimdir?

Uykucu filminin kadrosuna Ferit Kaya dahil oldu! Ferit Kaya kimdir?

Uykucu filminin kadrosuna Ferit Kaya dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Ferit Kaya filmde Ferman’ın ortağı Afro karakterini canlandıracak. Peki, Ferit Kaya kimdir? Ferit Kaya hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Uykucu filminin kadrosuna Ferit Kaya dahil oldu! Ferit Kaya kimdir? - Sayfa 1

Ferit Kaya kimdir?  

24 Şubat 1984 yılında Diyarbakır’da doğan Ferit Kaya, Türk oyuncudur. 

3 çocuklu bir ailede doğdu. İki abisi de Japonya’ya gitti. Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı mezunudur. Kavak Yelleri (2007) adlı TV dizisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlarında Uğur karakterini canlandıran Ferit Kaya, Kanal D'de salı akşamları yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010) adlı TV dizisinde Resul karakteriyle rol almıştır. Ayrıca Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan Kötü Yol (2012) adlı TV dizisinde İhsan karakteriyle rol almıştır. 

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Uykucu filminin kadrosuna Ferit Kaya dahil oldu! Ferit Kaya kimdir? - Sayfa 2

Ferit Kaya, son olarak başrolünde Ata Demirer'in oynadığı Niyazi Gül Dörtnala filminde rol almıştır. Ferit Kaya, 2016 yılında Arka Sokaklar dizisinde Azmi'nin oğlu Erdal rolünde oynamıştır. Familya'da Hamit karakteriyle rol almıştır. Son olarak, Çukur dizisinde 2019-2021 yılları arasında "Murtaza" karakterini canlandırmıştır. 

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Uykucu filminin kadrosuna Ferit Kaya dahil oldu! Ferit Kaya kimdir? - Sayfa 3

Ferit Kaya hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

2006, Erkekler Ağlamaz 

2007, Mavi Gözlü Dev 

2007, Menekşe ile Halil 

2007, Pazar: Bir Ticaret Masalı 

2007, Yersiz Yurtsuz 

2007, Zeynep'in Sekiz Günü 

2008, Ali'nin Sekiz Günü 

2008, Butimar 

2008, Güneşin Oğlu 

2008, Karamel 

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Uykucu filminin kadrosuna Ferit Kaya dahil oldu! Ferit Kaya kimdir? - Sayfa 4

2008, Merdiven Altı 

2009, Kavak Yelleri 

2009, Kollama 

2009, Beş Şehir 

2009, Bu Kalp Seni Unutur mu? 

2009, Gecenin Kanatları 

2009, Kül ve Ateş 

2009, Kısa'ca Ramazan: Kamil İnsan 

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