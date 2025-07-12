Uykucu filminin kadrosuna Ferit Kaya dahil oldu! Ferit Kaya kimdir?
Uykucu filminin kadrosuna Ferit Kaya dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Ferit Kaya filmde Ferman’ın ortağı Afro karakterini canlandıracak. Peki, Ferit Kaya kimdir? Ferit Kaya hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ferit Kaya kimdir?
24 Şubat 1984 yılında Diyarbakır’da doğan Ferit Kaya, Türk oyuncudur.
3 çocuklu bir ailede doğdu. İki abisi de Japonya’ya gitti. Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı mezunudur. Kavak Yelleri (2007) adlı TV dizisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlarında Uğur karakterini canlandıran Ferit Kaya, Kanal D'de salı akşamları yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010) adlı TV dizisinde Resul karakteriyle rol almıştır. Ayrıca Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan Kötü Yol (2012) adlı TV dizisinde İhsan karakteriyle rol almıştır.
Ferit Kaya, son olarak başrolünde Ata Demirer'in oynadığı Niyazi Gül Dörtnala filminde rol almıştır. Ferit Kaya, 2016 yılında Arka Sokaklar dizisinde Azmi'nin oğlu Erdal rolünde oynamıştır. Familya'da Hamit karakteriyle rol almıştır. Son olarak, Çukur dizisinde 2019-2021 yılları arasında "Murtaza" karakterini canlandırmıştır.
Ferit Kaya hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2006, Erkekler Ağlamaz
2007, Mavi Gözlü Dev
2007, Menekşe ile Halil
2007, Pazar: Bir Ticaret Masalı
2007, Yersiz Yurtsuz
2007, Zeynep'in Sekiz Günü
2008, Ali'nin Sekiz Günü
2008, Butimar
2008, Güneşin Oğlu
2008, Karamel