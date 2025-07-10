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Uykucu filminin kadrosuna Gürgen Öz dahil oldu! Gürgen Öz kimdir?

Uykucu filminin kadrosuna Gürgen Öz dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Gürgen Öz filmde Selim karakterini canlandıracak. Peki, Gürgen Öz kimdir? Gürgen Öz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Uykucu filminin kadrosuna Gürgen Öz dahil oldu! Gürgen Öz kimdir? - Sayfa 1

Gürgen Öz kimdir? 
 
10 Mayıs 1978 tarihinde Zonguldak’da doğan Gürgen Öz, Türk oyuncudur. 

Ortaokul ile liseyi TED Zonguldak Koleji'nde okuduktan sonra üniversite için İstanbul'a yerleşti. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde bir yıl eğitim gördükten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü oyunculuk ana sanat dalı giriş sınavlarına girdi ve kazandı. 

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Uykucu filminin kadrosuna Gürgen Öz dahil oldu! Gürgen Öz kimdir? - Sayfa 2

Konservatuvardayken "Alman Satrancı" adlı oyununu yazdı. 

Okul sonrası, bağımsız ekiplerle Yurt içi ve Yurt dışında çeşitl uluslararası Tiyatro festivallerine katıldı. "Bakırköy Belediye Tiyatroları" ve "Devlet Tiyatroları"nda görev aldı. BBT'de, Yaşar Kemal'in yazdığı, Müşfik Kenter'in yönettiği, görev aldığı son oyun olan "Teneke"de başrolü üstlendi. 

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Uykucu filminin kadrosuna Gürgen Öz dahil oldu! Gürgen Öz kimdir? - Sayfa 3

Çeşitli rollerin ardından TV ve Sinema kariyerine başladı. 2005 yılında gece yarısı showu olarak başlayıp 2007 yazında sona eren, "Televizyon Makinası" programında, Türk televizyonlarında ilk kez; Canlı yayın Doğaçlama Performanslarını gerçekleştirdi. 

2008 yılında çarpık kentleşme üstüne "Neden Böyle" isimli bir kısa belgesel çeken ve birçok konsept kitapta öyküleriyle yer alan sanatçının 2013 yılında ilk ikitabı "Nevrotik" okuyucuyla buluştu. 

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Uykucu filminin kadrosuna Gürgen Öz dahil oldu! Gürgen Öz kimdir? - Sayfa 4

Gürgen Öz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 
 
Sinema filmleri 

2006, Hokkabaz 

2006, Çinliler Geliyor 

2008, Plajda 

2010, Romantik Komedi 

2011, Görünmeyen 

2013, Romantik Komedi 2 

2014, Zaman Makinesi 1973 

2016, Müthiş Bir Film 

2019, Hareket Sekiz 

2020, Hayalet: 3 Yaşam 

2021, Her Şey Dahil 

2022, Afacanlar: İş Başa Düştü  

2022, Sadece Bir Gece 

2022, Zoraki Misafir 

2022, Aşk Çağırırsan Gelir 

2023, Boğa Boğa 

2024, Emanet  

2025, Aşk Sadece Bir An 

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